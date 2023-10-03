Европарламент поддержал создание специального фонда помощи для Украины

Европарламент поддержал создание специального фонда Ukraine Facility для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, размеров до €50 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как заявляли в ЕП, фонд обеспечит последовательную и гибкую поддержку Украины на период 2024-2027 годов.

«Европейский парламент поддержал инициативу, которая предусматривает создание Ukraine Facility-нового финансового инструмента для Украины объемом до €50 млрд», — написал Шмыгаль.

Украина рассчитывает получить €18 млрд уже в 2024 году. Премьер отметил, что эти средства помогут в финансировании бюджетного дефицита, начислении социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей и учителей.

Он добавил, что украинские власти тесно сотрудничают с Еврокомиссией над реализацией необходимых изменений и преобразований, которые сближают Украину с Евросоюзом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.