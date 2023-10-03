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Матвиенко сочла, что штрафы с девятью нулями в регионах выписывают из-за «трухи в голове»

Матвиенко потребовала от органов не давить муниципалитеты штрафами на миллиарды

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости«РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала от надзорных органов не давить муниципалитеты непосильными штрафами и избавиться от «трухи в голове». Об этом она заявила в ходе парламентских слушаний.

Она напомнила, что контрольно-надзорные органы должны учитывать наложенный мораторий на их проверки. который не является поводом для инспекций «с двойным упорством» муниципальных органов власти.

»<…> начали их душить и накладывать опять финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег-то нет»,
— отметила она.

В качестве отрицательного примера Матвиенко привела работу Росприроднадзора, подчеркнув, что важность проблем экологии никто не отменял.

«Но если приходят в Тыву и на одно предприятие накладывают штраф 18 млрд! Ну у кого-нибудь в голове есть вообще что-нибудь кроме трухи?!» — подчеркнула спикер Совфеда.

Он уточнила, что предприятие «столько само не стоит», непосильный штраф станет причиной остановки производства, и безработицей.

25 сентября Матвиенко обратила внимание, что российская экономика выходит на траекторию роста.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

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