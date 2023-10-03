Сбер улучшил свою подписку

Подписчики «СберПрайм» получат больше выгоды от пользования подпиской, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь подписчики «СберПрайм» могут переводить деньги клиентам Сбера и оплачивать различные услуги (например, ЖКХ) без комиссии на сумму до 200 тыс. рублей. Также подписчикам «СберПрайм» теперь доступны бесплатные SMS уведомления по операциям по карте.

Также подписчикам вернут 5% от суммы чека бонусами СберСпасибо в кафе и ресторанах.

«Иметь под рукой активный набор нужных сервисов уже стало основой качественной жизни современного человека. Этот вопрос решает подписка. Сбер предлагает уникальный для рынка продукт: наша подписка СберПрайм включает в себя не только развлекательные сервисы, но и лучшие условия по финансовым продуктам, и повышенный кешбэк в наших e-com сервисах», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев.

Он добавил, что Сбер суммарно оценивает экономию от использования годовой подписки на сумму около 24 тыс. рублей.