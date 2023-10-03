Минфин подготовил дополнительный список компаний для приватизации

Министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил, что ведомство подготовило список компаний, которые дополнительно можно включить в перечень для приватизации в следующую трехлетку. Об этом пишет ТАСС.

В проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов указано, что российский бюджет может получить от приватизации федерального имущества в 2024 году 1,229 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах — по 1,226 млрд рублей.

До этого стало известно, что в следующем году страна не будет продавать долю в крупнейших компаниях, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ. Информацию подтвердил и высокопоставленный чиновник.

Как сообщили источники газеты, правительство пока не провело ни одного совещания по данному вопросу. А летняя публичная дискуссия о необходимости приватизации ключевых активов так и не перешла в формальную плоскость и тема осталась на уровне разговоров.

Ранее Песков заявил, что на экономическом совещании у Путина не обсуждалась идея новой приватизации.