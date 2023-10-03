Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году

Средний размер пенсии в России должен составить 23,2 тыс. рублей в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Министр уточнил, что в 2023 году пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года — 7,5%. Общий объем расходов на пенсии, по его словам, при этом составит около 600 млрд рублей.

Ранее в Минтруде заявляли, что в следующем году на выплату пенсий, пособий и социальных выплат из средств объединенного Социального фонда будет направлено более 16 трлн рублей. Индексация пенсий для неработающих пенсионеров запланирована на уровне 7,5%.

До этого глава Минфина сообщал, что в бюджете заложены достаточные средства для выполнения государством всех взятых на себя социальных обязательств. Кроме того, он обозначил, что приоритетом бюджета стали поддержка участников военной операции на Украине и обороноспособность страны.

Ранее Новак высказался о ситуации с ценами на АЗС в России.