Первую грузовую компанию Лисина могут продать за 220 млрд рублей

Первую грузовую компанию (ПГК), принадлежащую бизнесмену Владимиру Лисину, могут продать новому собственнику. О возможной сделке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. Издание отмечает, что переговоры по сделке пока не завершились.

Кто является покупателем — пока неизвестно. Возможными приобретателями называли Алексея Тайчера, выступающего совладельцем «Атланты», «Трансфин-М» и Brunswick Rail, а также акционеров организации «Деметра-Холдинг». Однако все эти стороны опровергли свое участие в сделке.

Два собеседника издания заявили, что покупателем может стать некая новая структура, а сама сделка якобы будет закрыта до конца 2023 года.

ПГК — одна из лидеров рынка оперирования вагонами наряду с Федеральной грузовой компанией. В её парке больше 100 тыс. вагонов, а чистая прибыль по итогам 2022 года составила 38,4 млрд рублей. Цена сделки по продаже ПГК, по оценкам экспертов «Коммерсанта, может достигать от 140 до 220 млрд рублей.

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