Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Первую грузовую компанию Лисина могут продать за 220 млрд рублей

«Ъ»: АО «Первая грузовая компания» Владимира Лисина может сменить владельца

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Первую грузовую компанию (ПГК), принадлежащую бизнесмену Владимиру Лисину, могут продать новому собственнику. О возможной сделке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. Издание отмечает, что переговоры по сделке пока не завершились.

Кто является покупателем — пока неизвестно. Возможными приобретателями называли Алексея Тайчера, выступающего совладельцем «Атланты», «Трансфин-М» и Brunswick Rail, а также акционеров организации «Деметра-Холдинг». Однако все эти стороны опровергли свое участие в сделке.

Два собеседника издания заявили, что покупателем может стать некая новая структура, а сама сделка якобы будет закрыта до конца 2023 года.

ПГК — одна из лидеров рынка оперирования вагонами наряду с Федеральной грузовой компанией. В её парке больше 100 тыс. вагонов, а чистая прибыль по итогам 2022 года составила 38,4 млрд рублей. Цена сделки по продаже ПГК, по оценкам экспертов «Коммерсанта, может достигать от 140 до 220 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «Леруа Мерлен» возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в стране.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий