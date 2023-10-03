Москвич продает меню первого в России «Макдоналдса» за несколько миллионов рублей

Житель Москвы выставил на продажу меню первого в России «Макдоналдса» за 4,3 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Меню первого в России «Макдоналдса». Данное меню подкладывали на подносы. На данном меню не введен филе-о-фиш. Состояние меню отличное, без порезов и надрывов бумаги», — указал продавец в своем объявлении.

Первая в России точка сети «Макдоналдс» открылась в январе 1991 года на Пушкинской площади по адресу Большая Бронная, 29.

В начале сентября вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в эфире «Радио 1» прокомментировал слова владельца сети «Вкусно — и точка» Александра Говора о том, что компания McDonald's рассчитывала вернуться в Россию, когда продавала свои рестораны. Собеседник отметил, что американская сеть фастфуда вправе вновь занять российский рынок, однако с этим могут возникнуть трудности.

По его словам, из-за западных санкций McDonald's фактически создал себе конкурента в лице компании «Вкусно — и точка», которая может расширять свое присутствие за рубежом.

Ранее в Государственной думе предложили меры в отношении компаний, покинувших российский рынок.