Юрист Гусятников рассказал о распространенных ошибках при использовании банкомата

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников заявил, что определенные ошибки, совершаемые при операциях с картами через банкомат, могут привести к неприятным последствиям. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Первой ошибкой, рассказал юрист, является неправильно введенный пин-код. После третьего ошибочно введенного пин-кода карта будет заблокирована. При этом некоторые банкоматы могут ее не вернуть. В таком случае придется писать заявление в отделении банка и ждать в течение нескольких дней. Поэтому, если человек точно не помнит цифры пин-кода, то лучше не рисковать, а получить наличные деньги в отделении банка.

Второй распространенной ошибкой является попытка помочь другим людям снять деньги. С связи с наличием видеокамер мошенники сами не снимают деньги с украденных банковских карт, а использует желающих помочь доверчивых граждан. Мошенники подсылают пожилого человека, который ссылаясь на слабое зрение, передает прохожему карту и записанный на бумажке пин-код с просьбой снять деньги.

Кроме того, не следует забирать из банкомата чужие деньги и карты. В этом случае можно стать жертвой мошенников, которые заявят, что гражданин взял их деньги и потребуют компенсации.

Гусятников также советует всегда дожидаться окончания операции предыдущего клиента, так как мошенники могут специально оставлять незакрытые сессии, рассчитывая, что следующий клиент будет спешить и вставит карту раньше времени. С помощью такого приема с карты могут быть списаны деньги за оплату услуг предыдущего клиента.

Юрист, кроме того, порекомендовал всегда распечатывать чеки, так как если в банкомате произойдет какой-нибудь сбой, то с помощью чека можно гораздо легче доказать свою правоту.

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