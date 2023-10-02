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В Европе считают, что говорить о пиках спроса на нефть до 2030 года нецелесообразно

Глава Eni считает опасными прогнозы о пике спроса на нефть до 2030 года

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Christophe Gateau/Global Look Press

Мир будет нуждаться в нефти и газе еще долгое время, но разговоры о достижении пика спроса на энергоносители до 2030 года лишь могут ударить по финансированию отрасли и соответствующему росту цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Eni Клаудио Дескальци.

«Необходим переход к сбалансированной энергетике, где традиционные источники дополнят возобновляемые», — заявил Дескальци. По его мнению, даже угольные мощности пока остаются важным элементом энергосистем многих стран.

По словам главы Eni, пока спрос на нефть и газ растет, а в некоторых регионах даже сохраняется на прежнем уровне в течение двух десятилетий. Он подчеркнул, что отказ от ископаемого топлива без поддержки альтернатив влечет за собой сбои в энергоснабжении и ростом дальнейших издержек.

Недавно Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении сокращения добычи нефти до конца 2023 года на 1 млн и 300 тыс. баррелей в сутки соответственно. Крупнейшие мировые издания уже отметили, что данная мера позволила двум странам получить выгоду от этого, поскольку средние цены на нефть приблизились к многолетним максимумам. По оценкам Bloomberg только Россия в качестве сверхдоходов может рассчитывать примерно на $11 млрд. При этом РФ активно обходит потолок цен, установленный странами G7 в $60 за баррель.

Ранее генсек ОПЕК Хайтам Аль Гаис выразил оптимизм в отношении спроса на нефть.

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