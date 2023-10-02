Доля евро в международных расчетах упала

По результатам августа 2023 года доля евро в структуре глобальных расчетов снизилась до исторического минимума — 23,2%. Это на 1,2 процентных пункта (п. п.) ниже в сравнении с июльскими показателями. Об это пишут «Известия», ссылаясь на данные аналитиков Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

Согласно их данным, доля расчетов в европейской валюте продолжает снижаться с января, а самое сильное падение использования эксперты зарегистрировали в июне, когда доля евро рухнула почти на 7 п.п. — с 31,25 до 24,4%. Доля главного конкурента евро — доллара — в августе, наоборот, выросла до абсолютного исторического максимума и достигла 48,03%.

Аналитики связали снижение доли евро в структуре международных расчетов с рядом факторов, в том числе низкие темпы роста экономики стран ЕС, повышение ключевой ставки со стороны руководства европейского финрегулятора и большие объемы долговых обязательств государств еврозоны. Помимо того, на подрыв доверия к европейской валюте оказывают влияние сохраняющиеся в регионе инфляция и безработица, а также рост на мировом уровне доли платежей в нацвалютах на фоне санкций против РФ.

Ранее курс евро на Мосбирже поднялся до 104 рублей.