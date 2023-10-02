Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России назвали самые доступные регионы для ипотеки

РИА Новости: ЯНАО, Магаданская область и Чукотка в тройке лидеров по ипотеке

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Северные регионы возглавили ежегодный рейтинг РИА Новости по доступности ипотеки для населения, свидетельствуют данные исследования агентства.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65% семей могут приобрести стандартную квартиру в ипотеку. Второе и третье места достались Магаданской области и Чукотскому округу, где данная возможность есть у 63% и более 50% семей соответственно.

В исследовании проанализированы данные о зарплатах, ценах на жилье и уровне ипотечных ставок в 85 субъектах РФ. Расчеты показали, что лидерами по доступности являются, в том числе, ХМАО-Югра и Ненецкий округ. Эксперты связывают лидерство северных регионов с высокими доходами населения и относительно низкими ценами на вторичном жилищном рынке.

В то же время наименее доступными для ипотеки оказались регионы Северо-Кавказского федерального округа, где квартиру могут себе позволить менее 15% семей. Это связано с низким уровнем официальных зарплат в этих регионах.

По сравнению с прошлогодним исследованием, доступность выросла практически по всей стране. В 78 регионах она увеличилась в среднем на 2,6%. При этом рост превысил 5% в шести субъектах РФ. Эксперты связывают это с ростом зарплат и программами господдержки ипотеки.

С 1 октября ЦБ усложнил выдачу займов кредитными потребительскими кооперативами.

Ранее в России зафиксировали рост цен на вторичное жилье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий