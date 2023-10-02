В России назвали самые доступные регионы для ипотеки

Северные регионы возглавили ежегодный рейтинг РИА Новости по доступности ипотеки для населения, свидетельствуют данные исследования агентства.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65% семей могут приобрести стандартную квартиру в ипотеку. Второе и третье места достались Магаданской области и Чукотскому округу, где данная возможность есть у 63% и более 50% семей соответственно.

В исследовании проанализированы данные о зарплатах, ценах на жилье и уровне ипотечных ставок в 85 субъектах РФ. Расчеты показали, что лидерами по доступности являются, в том числе, ХМАО-Югра и Ненецкий округ. Эксперты связывают лидерство северных регионов с высокими доходами населения и относительно низкими ценами на вторичном жилищном рынке.

В то же время наименее доступными для ипотеки оказались регионы Северо-Кавказского федерального округа, где квартиру могут себе позволить менее 15% семей. Это связано с низким уровнем официальных зарплат в этих регионах.

По сравнению с прошлогодним исследованием, доступность выросла практически по всей стране. В 78 регионах она увеличилась в среднем на 2,6%. При этом рост превысил 5% в шести субъектах РФ. Эксперты связывают это с ростом зарплат и программами господдержки ипотеки.

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