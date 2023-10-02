Россия и Индия пока не договорились о валюте оплаты поставок

Индия и Россия пока не используют рупии при оплате поставок нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Министерства нефти и природного газа Индии Панкаджа Джайна.

«Это то, что мы все еще обсуждаем, переговоры не закончены. Пока индийскую валюту не используем», — заявил Джайн в кулуарах выставки ADIPEC в Абу-Даби. Он добавил, что Индия и Россия используют разные валюты при расчетах за поставки нефти. Ранее сообщалось, что стороны могут перейти на оплату контрактов в национальных валютах.

По данным Bloomberg, с августа Индия закупила у России нефти более чем на $7 млрд. Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Индию.

В конце августа экс-глава Минфина РФ Михаил Задорнов связал падение рубля с накоплением в Индии рупий, которыми страна расплачивалась с Россией за поставки энергоресурсов. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на $30 млрд, а российский импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Задорнов отметил, что РФ нечего покупать в Индии, однако Россия не может эти рупии вернуть, поскольку рупия является неконвертируемой валютой, уточнил Задорнов. Позже Минфин опроверг это, сообщив, что экспортеры выводят выручку из любой юрисдикции.

Ранее стало известно, как российские компании выводят рупии из Индии.