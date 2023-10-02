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Скидки на вторичное жилье вырастут до Нового года

ТАСС: ожидается рост скидок в 2023 году на вторичном рынке жилья в России

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Depositphotos

Эксперты ожидают рост скидок в 2023 году на вторичном рынке жилья в России, сообщает ТАСС.

По их данным, рост спроса на вторичном рынке жилья в России сменится периодом стагнации, а цены до Нового года больше не вырастут.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, из-за повышения ставки ЦБ на рынке вторичной недвижимости возник кратковременный ажиотаж, но с октября и до конца года таких вспышек больше не ожидается, так как банки уже повысили ставки.

Ранее сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий заявил, что на сегодняшний день в условиях экономической нестабильности не рекомендуется вкладывать все деньги в покупку недвижимости.

Он предупредил, что при неправильном выборе актива можно не только не заработать, но и потерять. Однако, по его словам, если средства не последние, часть из них стоит инвестировать в недвижимое имущество.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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