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Молдавия отказалась от закупки газа у «Газпрома»

Глава Минэнерго Молдавии Парликов сообщил об отказе от закупки газа у «Газпрома»

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Михай Карауш/РИА Новости

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что страна больше не будет закупать газ у «Газпрома», передает РИА Новости.

«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями», — сообщил он в ходе Евроатлантического форума устойчивости.

По словам министра, республика стала получать газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке, и по более низкой цене, чем по контракту с «Газпромом».

Новость дополняется.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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