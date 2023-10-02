Молдавия отказалась от закупки газа у «Газпрома»

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что страна больше не будет закупать газ у «Газпрома», передает РИА Новости.

«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями», — сообщил он в ходе Евроатлантического форума устойчивости.

По словам министра, республика стала получать газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке, и по более низкой цене, чем по контракту с «Газпромом».

Новость дополняется.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.