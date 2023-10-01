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Пошлина на экспорт российской нефти вырастет с октября

С 1 октября пошлина на экспорт российской нефти вырастет на $2,5

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Shutterstock

С 1 октября пошлина на экспорт российской нефти вырастет на $2,5 и будет составлять $23,9 за тонну, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов России.

Средняя цена нефти Urals в период с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель, при этом котировка North Sea Dated (Brent датированный) составляла $88,61 за баррель. Таким образом, скидка на российскую нефть за этот период составила около $11,58 за баррель.

На светлые нефтепродукты действует своя пошлина — с 1 октября она повышается на $0,7 и составит $7,1 за тонну.

Ранее в США заявили, что потолок цен на российскую нефть работает не так, как хотелось бы.

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен таким образом прокомментировала, почему цены на российскую нефть марки Urals уже приближаются к $100 за баррель, а не к установленному лимиту в $60. При этом Йеллен не знает, сколько Россия зарабатывает на продаже нефти и нефтепродуктов.

Ранее в России оценили превышение нефтью Urals ценового потолка в $60 за баррель.

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