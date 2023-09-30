Абхазия надеется на полеты российских авиакомпаний в Сухум

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил РИА Новости, что в республике не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта Сухума, но надеются на полеты российских авиакомпаний.

Шамба отметил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) находится под влиянием западных сил, и надежда на то, что она может дать в ближайшее время международный код для аэропорта Сухума, маловероятна.

«Поэтому мы надеемся на то, что рейсы будут совершать российские авиакомпании, и на данном этапе этого вполне достаточно», — сказал секретарь Совета безопасности Абхазии.

До этого глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба, выступая на I международном туристическом форуме «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире» в Казахстане, заявил, что международный аэропорт «Сухум» имени Ардзинба планируется открыть в 2025 году.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от города. До своего закрытия в 1993 году аэропорт в высокий сезон принимал до 5 тысяч пассажиров в сутки.

Ранее в Минэкономразвития сообщили о планах восстановить авиасообщение между Россией и Абхазией.