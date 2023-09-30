Объем торговли между Россией и Африкой вырос почти на 50%

За январь-август этого года объем торговли России со странами Африки вырос на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $15,5 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ.

Список африканских стран с наибольшим объемом товарооборота с Россией возглавил Египет. В пятерку также вошли Марокко, Ливия, Тунис и Алжир.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ назвали ресурсную базу Африки богатой. Но представители ведомства отметили, что у африканских стран нет своих технологий производства. Поэтому российские технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых востребованы на континенте, уточнили специалисты.

В прошлом году товарооборот России и Африки составил $18 млрд, приводил данные президент РФ Владимир Путин. Из этой суммы на экспорт из России пришлось $14, 8 млрд, оценили в Совете Федерации РФ. Больше всего Россия поставляла в африканские страны машины и оборудование, продовольствие (в том числе зерновые) и химическую продукцию. Федеральная таможенная служба с прошлого года не публикует статистику по внешней торговле России.

В первые месяцы этого года доля Африки в общем российском торговом обороте составила 3,7% против 2,3% в прошлом году, сообщал врио руководителя ФТС Руслан Давыдов. К 2030 году Россия может увеличить торговлю с Африкой минимум в два раза по сравнению с показателем прошлого года, заявлял министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Ранее Путин рассказал, сколько Россия списала долгов Африке.