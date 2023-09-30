В России назвали факторы, которые поддержат рубль в октябре

В октябре на динамику курса рубля будут влиять заявления властей и решения регулятора, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

По его словам, ослабление национальной валюты в третьем квартале было обусловлено высоким спросом населения на дорогостоящие импортные товары длительного пользования. Это привело к росту их стоимости и импорта, что оказало давление на курс рубля. По прогнозу эксперта, на конец 2023 года курс доллара будет находиться в диапазоне 94-98 рублей.

«Главными факторами, которые будут поддерживать рубль в октябре, станут заявления и действия властей: октябрьское заседание ЦБ, озвучивание подробной информации по источникам бюджетных доходов, предстоящий визит президента РФ в Китай на форум «Один пояс – один путь», — прогнозирует Рясков.

При этом свое негативное влияние на курс продолжат оказывать высокая денежная масса и спрос на импорт. На последнем заседании Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки для сдерживания инфляции.

Рясков считает, что до конца года регулятор может также принять дополнительные меры по поддержке рубля, например, ужесточить обязательства экспортеров по продаже валютной выручки или нарастить валютные интервенции.

На последнем заседании Банк России поднял ставку до 13%.

Ранее были названы финансовые темы, больше всего беспокоящие россиян в 2023 году.