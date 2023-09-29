В Минтрансе рассказали о влиянии ликвидации GTLK Europe на рейсы за рубеж

Минтранс РФ сообщил, что ликвидация ирландским судом компаний GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company не повлияет на рейсы из РФ за рубеж. Об этом пишет «Интерфакс».

У компании законтрактованы 37 самолетов, сейчас находящихся в составе авиапарка «Аэрофлота», «России», S7 и «Ямала». Ликвидация европейской компании делает возможным их арест за рубежом, однако, как сообщили в Минтрансе, эти самолеты будут перерегистрированы на российское юридическое лицо АО «ГТЛК».

«Данные самолеты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов.Таким образом, сложившаяся ситуация не повлияет на выполнение российскими перевозчиками полетной программы по зарубежным направлениям. <..> Мы ожидаем в скорейшее время заключения новых контрактов для обеспечения безопасной эксплуатации самолетов на всех доступных маршрутах», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

15 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым руководителем Росавиации вместо Александра Нерадько.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.