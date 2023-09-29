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Назван возможный размер повышения пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году

Пенсии неработающих пенсионеров планируют повысить на 7,5% в 2024 году

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В следующем году пенсии неработающих пенсионеров могут быть повышены на 7,5%. Такой законопроект был рассмотрен и поддержан на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства РФ.
В рамках нововведения пенсии повысятся у 32,6 млн неработающих пенсионеров. Согласно проекту, средний размер пенсии для работающих пенсионеров планируется повысить до 22 605 рублей, а для неработающих — до 23 449 рублей.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 26 сентября рассказала «Газете.Ru», что решение о точном размере индексации пенсий на 2024 год будет принято в октябре этого года. По ее словам, этот показатель также будет утвержден с учетом инфляции. В Минтруде РФ сообщили, что пенсия с 1 января 2024 года вырастет на 7,5%. Соответственно, средние выплаты в следующем году составят 23,4 тыс. рублей. По словам Бессараб, если инфляция будет выше, размер индексации может быть больше. Депутат напомнила, что уже были прецеденты повышения пенсий на процент выше запланированного на фоне увеличения цен в стране.

По словам парламентария, в 2025 году пенсии россиянам повысят по уровню реальной инфляции и по уровню доходов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, у кого в России самые высокие пенсии.

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