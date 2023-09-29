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В России оценили риск наступления дефолта

Экс-министр экономики РФ Нечаев: риск наступления дефолта в России минимален

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Pixabay

Экс-министр экономики РФ, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в эфире «Радио 1» прокомментировал доклад Счетной палаты о резком росте государственного долга до 25,1 трлн рублей (16,7% ВВП). По его мнению, при таких показателях дефолт России не грозит, однако госдолг будет труднее обслуживать.

«Если сравнивать с ВВП, то положение далеко не катастрофическое. Я бы даже сказал, что некоторые европейские страны могли бы нам позавидовать. Но проблема в том, что сейчас для России закрыт западный рынок металла, и Минфину приходится заимствовать на внутреннем рынке, вытесняя корпоративных заемщиков и выплачивая больше за размещение ценных бумаг», — отметил Нечаев.

По его словам, несмотря на то, что дефолт стране не угрожает, власти могут урезать некоторые статьи бюджета.

По данным Счетной палаты, за январь-июнь 2023 года государственный долг вырос на 2,3 трлн рублей (или на 9,8%). Заметнее всего повысился объем внутренних заимствований — до 20,2 трлн рублей (плюс 1,4 трлн или 7,4%). Согласно планам Минфина РФ, к концу года итоговый госдолг должен составлять 25,4 трлн рублей.

Ранее на Украине сообщили, что госдолг страны в 2024 году превысит 100% от ВВП.

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