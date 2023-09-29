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Во Франции расследуют сделки с недвижимостью при участии главы LVMH и бизнесмена из РФ

Во Франции расследуют сделки с недвижимостью при участии бизнесмена из РФ

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Rafael Yaghobzadeh/AP

Во Франции расследуют сделки с недвижимостью при участии главы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно и бизнесмена из РФ Николая Саркисова, пишет Le Monde.

По данным газеты, созданными во Франции, Люксембурге и на Кипре компаниями были приобретены 17 объектов на общую сумму более €18 млн. Этими компаниями мог владеть или иметь в них долю сам Саркисов, а деньги на покупку были получены через компании Бернара Арно.

По мнению следователей, это позволило Николаю Саркисову получить прибыль в размере €2 млн.

Ранее уездный суд арестовал Габриэля Темина, подозреваемого в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами.

По данным Минфина США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял Темин, поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию. Также Темин был внесен в персональный санкционный список, говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что Темин является гражданином Франции и исполнительным директором двух компаний, оперирующих в Финляндии. С 1991 года его постоянный адрес проживания — Финляндия.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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