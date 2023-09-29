Доходы сотрудников «Металлоинвеста» в 2023 году вырастут на 14%

Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова, производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, с 1 октября 2023 года второй раз в этом году повысит доходы сотрудников на 8%, сообщает пресс-служба предприятия.

В результате суммарно за 2023 год доходы сотрудников «Металлоинвеста» вырастут на 14%.

С 1 октября заработная плата вырастет у сотрудников рабочих специальностей, с 1 ноября – у линейных руководителей и управленческого звена предприятий.

«Уже четвертый год подряд мы увеличиваем заработную плату сотрудников наших комбинатов два раза в год. В 2023 году планировалась провести повышение суммарно на 10%, но по итогам работы компании в первом полугодии и учитывая факторы инфляции, было решено увеличить размер повышения до 14%. Несмотря на рыночные вызовы, мы сохраняем курс на постоянное повышение благополучия сотрудников и обеспечение достойных условий труда», — отметил генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев.

С 2020 по 2022 год рост среднемесячной заработной платы в компании, в зависимости от предприятия, составил около 21%.

Ранее в июне текущего года «Металлоинвест» повысил зарплаты своим сотрудникам на 6%.