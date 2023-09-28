Зампред ЦБ рассказала о результатах стресс-тестирования топовых банков РФ

Банк России недавно провел стресс-тестирование 30 крупнейших российских банков с целью оценки их устойчивости в условиях стрессовых сценариев развития экономики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявила журналистам заместитель Председателя Центробанка Ольга Полякова, результаты проверки свидетельствуют об удовлетворительной устойчивости сектора.

По словам спикера, банки прошли тестирование по так называемому «консервативному» сценарию, имитирующему незначительное ухудшение макроэкономической ситуации. При этом лишь у нескольких кредитных организаций, как отметила Полякова, могут возникнуть проблемы с соблюдением требований к достаточности капитала. При этом она уточнила что тестировались банки только из списка топ-30.

Регулятор располагает механизмами воздействия на такие банки, в том числе планами восстановления финансовой устойчивости. Кроме того, ЦБ согласовывает данные планы с системно значимыми кредитными организациями.

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