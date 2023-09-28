Собянин заявил об экономической войне со странами Востока

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не нужно уповать на глобализацию. Соответствующее заявление он сделал во время пленарного заседания на Московском финансовом форуме, передает РИА Новости.

«Один из главных уроков, которые мы должны извлечь — мы не должны уповать на глобализацию. Это не только мы уже понимаем эту историю, но даже те апологеты глобализации, которые об этом долго и упорно нам рассказывали, теперь стаскивают в свои страны ключевые технологии», — сказал чиновник.

Он обратил внимание, что это касается и европейских государств, и США, и Китая.

«Все они начали понимать, что глобализация, открытие рынка приведет в конечном итоге к усилению их конкурентов», — продолжил Собянин.

Он также указал, что Российская Федерация, выжив в условиях санкций, переключилась с европейских рынков на восточные. При этом мэр отметил, что восточные рынки «еще более жесткие».

Как заявил Собянин, власти стран Востока активно предоставляют своим производителям различные преференции. Он указал, что по сути, речь идет о демпинге. С этим сталкивается Россия, которой «никто не хочет дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения», продолжил чиновник.

«Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт», — сказал он.

Также он заявил, что с РФ уже и на восточных рынках идет серьезная экономическая война.

«И когда мы планируем свои инвестиции, государственные инвестиции, государственную поддержку, мы должны понимать, что никакой сверхэффективной истории мы там не получим, мы должны заниматься государственной поддержкой ключевых отраслей, где мы видим опасность», — добавил мэр.

До этого министр иностранных дел России Лавров заявил, что глобализация по-американски закончилась и выстраивается новая система.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии и России пытаются объявить экономическую войну.