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Доля расчетов в рублях в российском экспорте в июле установила новый рекорд

Решетников: доля рубля в экспорте из России в июле выросла до 41%

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Доля рублей в экспорте из России в июле 2022 года составила 41%, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра экономического развития Максима Решетникова.

По его словам, за август и сентябрь этот показатель может вырасти. «Доля рублей в экспорте в июле составила 41%, за август и сентябрь эта цифра еще, думаю, увеличится. В импорте 30% доля рублей», — отметил Решетников на Московском финансовом форуме.

Глава МЭР также добавил, что прогноз по росту ВВП России на уровне 2,8% в 2023 году выглядит реалистичным. Он напомнил, что по итогам первого полугодия рост ВВП составил 1,5%.

Решетников подчеркнул, что российская экономика адаптируется к новым условиям, несмотря на внешние ограничения. При этом он отметил ранее, что прогноз инфляции на уровне 7,5% в 2023 году «выглядит, к сожалению, реалистично».

23 марта 2022 года президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ сообщил, что Россия отныне будет продавать газ в недружественные страны исключительно за рубли. В июле 2023 года ЦБ подтвердил, что рубль стал основной валютой при оплате российского экспорта.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.

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