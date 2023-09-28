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В Кремле ответили на вопрос о необходимости жестких мер на топливном рынке

Песков заявил об отсутствии необходимости в жестких мерах на топливном рынке

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии необходимости в жестких мерах на топливном рынке.

«Насчет таких жестких мер вчера президент (РФ Владимир Путин) сказал, в них нет необходимости. Но в то же время глава государства акцентировал, что с компаниями нужно продолжать работать, эта работа будет продолжаться», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли конкретные меры административного или другого воздействия на компании, чтобы принудить их к стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Накануне президент России Владимир Путин говорил, что меры по топливу в стране приняты, однако розничные цены на бензин продолжают увеличиваться.

Глава российского государства также указал, что правительство понимает, что происходит с ценами на топливо в стране. По его словам, компании хотят получить максимальную прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт.

В начале недели кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов. В частности, были отменены запреты на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию, поставки для ВС РФ, находящихся за рубежом, транспортировка физлицами топлива для личных нужд.

Ранее аналитик объяснил рост биржевых цен на бензин и дизель в России.

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