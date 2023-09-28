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Инвестэксперт посоветовал не вкладывать все деньги в недвижимость

Инвестэксперт Сухий: не стоит вкладывать все средства в покупку недвижимости

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

На сегодняшний день в условиях экономической нестабильности не рекомендуется вкладывать все деньги в покупку недвижимости. Об этом в интервью РИАМО заявил сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий. Он предупредил, что при неправильном выборе актива можно не только не заработать, но и потерять. Однако, по его словам, если средства не последние, часть из них стоит инвестировать в недвижимое имущество.

«С точки зрения инвестиций не бывает однозначно плохого либо хорошего времени для покупки недвижимости. Даже в кризисы, когда наступают сложные времена для одних, открываются большие возможности для других. Например, когда одни компании банкротятся, у инвесторов появляется возможность приобрести их активы с хорошей скидкой», — отметил Сухий.

Помимо недвижимости эксперт посоветовал часть денег положить на депозит в банк, часть инвестировать в ценные бумаги, а также иметь небольшую долю средств в наличной форме.

Финансовый советник Центробанка РФ и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина до этого сообщала, что российские инвесторы вкладывают 45% сбережений в фондовый рынок, 30% — в недвижимость, 15% — в криптовалюту и 10% — в драгоценные металлы.

Ранее россиянам посоветовали хранить сбережения в нескольких валютах.

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