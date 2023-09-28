Песков прокомментировал рост доли расходов на оборону в бюджете РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доля оборонных расходов в бюджете страны выросла до 29,3% из-за гибридной войны.

«Очевидно, что повышение [оборонных расходов] необходимо. Мы живем в состоянии гибридной войны», — заявил он.

26 сентября стало известно, что в проекте федерального бюджета на 2024 год сокращена доля расходов на национальную экономику и увеличена на оборону. Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета, расходы на экономику составят 10,7% всех расходов, или 2,2% ВВП, что является минимумом с 2007-2008 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные подсчеты.

В то же время доля расходов на оборону вырастет до 29,3% — это рекордно высокий показатель в новейшей истории России. В абсолютном выражении на оборону выделяется 10,7 трлн рублей.

Сокращаются и расходы на социальную политику — до 21,1% бюджета, что также минимально с 2011 года.

Ранее в Минфине заявили, что сокращение расходов бюджета на 10% не приведет к сокращению расходов на оборону и социальную сферу.