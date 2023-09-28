Бывший зампред ЦБ назвал чрезмерное ужесточение валютного контроля опасным

На Московском финансовом форуме с предупреждением выступил председатель набсовета Московской Биржи Сергей Швецов. По его словам, чрезмерное использование инструментов валютного регулирования может нести в себе определенную опасность и привести к неэффективности. Об этом сообщает РБК.

«По поводу валютного регулирования. Эти меры — есть достаточно большое количество исследований — должны вводиться для решения тактических задач. Ни одна норма валютного регулирования не работает больше шести месяцев», — заявил Швецов.

По его словам, длительные ограничительные меры делают рынок непрозрачным и менее конкурентным. «Злоупотребить валютным регулированием очень опасно. Но самое главное, что эффективности от этого не получится», — подчеркнул экс-зампред ЦБ.

В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина также предупреждала об ограниченной эффективности мер валютного контроля, поскольку бизнес всегда найдет лазейки. Чем дольше они действуют, тем менее эффективны, уточнила Набиуллина, предложив вспомнить опыт конца 1990–2000-х годов.

Ранее ЦБ снова высказался против сегментации валютного рынка по китайскому образцу.