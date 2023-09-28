Появилась монета, посвященная «Хроникам Нарнии»

Королевский монетный двор Великобритании представил монету с изображением иллюстрации из оригинального издания романа «Лев, колдунья и платяной шкаф», пишет РИА Новости. Это первая книга из серии «Хроники Нарнии» британского писателя Клайва Стейплза Льюиса.

На монете изображена сцена из романа, где его персонажи Мистер Тумнус и Люси Певенси идут по заснеженному лесу Нарнии. Диаметр монеты — 27,3 мм. Купить ее можно на сайте Королевского монетного двора.

Роман «Лев, колдунья и платяной шкаф» был опубликован в 1950 году.

Центробанк РФ 22 сентября выпустил в обращение памятную монету номиналом 3 рубля «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» в серии «Исторические события». Монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет круглую форму диаметром 39 мм. Изготовлена качеством «пруф». Тираж составит 3 тыс. единиц.

8 сентября ЦБ выпустил золотую инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей. Монета выполнена из золота 999 пробы, тираж составил 150 тыс. штук. На лицевой стороне нового денежного знака изображен рельефный герб России, на оборотной стороне — Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.

Ранее в ЦБ развеяли четыре мифа о новых банкнотах номиналом в 5 и 10 рублей.