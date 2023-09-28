Мосбиржа будет по-новому выплачивать дивиденды

Мосбиржа обновила политику по выплате дивидендов. Теперь они будут выплачиваться в размере от 50% чистой прибыли группы по международным стандартам финансовой отчетности. Это следует из сообщения биржи.

Ранее минимальный размер выплат дивидендов составлял 60%. Выплачивать дивиденды торговая площадка намерена как минимум на ежегодной основе.

«При этом Мосбиржа не отрицает вероятности выплат промежуточных дивидендов. Однако это будет «зависеть от ситуации», — рассказал журналистам председатель правления биржи Юрий Денисов, его цитирует ТАСС.

Дивиденды — это доля от прибыли, которую компания распределяет среди своих акционеров. Если человек владеет акциями компании, которая выплачивает дивиденды, он автоматически получаете право на их долю — пока эти бумаги находятся в его портфеле. Размер выплат на каждую акцию прописывается в дивидендной политике и утверждается на общем собрании акционеров.

Инвестстратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что если для финансовой подушки безопасности подойдут варианты, которые обеспечивают максимально быстрый доступ к деньгам — наличные, депозиты в банке, то для эффективных сбережений лучше выбирать другие инструменты – акции, облигации, ПИФы.

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