В Госдуме предложили предоставлять льготы индивидуальным предпринимателям в сфере IT

Государственную поддержку, которую получают компании, работающие в сфере информационных технологий, необходимо распространить на индивидуальных предпринимателей. Соответствующий законопроект на отзыв в Правительство направил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, передает «Парламентская газета».

Он ссылаясь, на данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, отметил, что почти 300 тыс. представителей бизнес-сферы ИТ являются индивидуальными предпринимателями. При этом меры финансовой поддержки, налоговые и другие льготы и преференции доступны исключительно юридическим лицам, которые прошли государственную аккредитацию.

«Новый законопроект призван исправить эту ситуацию и обеспечить правовое равенство индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий», — сказал Демин.

Депутат предложил внести изменения в ст. 284 Налогового кодекса, в которой закреплено условие, не соответствующее, по его мнению, принципу равенства субъектов предпринимательской деятельности.

26 сентября сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Как пояснили авторы инициативы, первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских и лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, несправедливо, что эти компании имеют льготу по неуплате налога наравне с малым бизнесом.

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