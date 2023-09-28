Стало известно, насколько подорожал отдых за рубежом в ноябре

Средняя стоимость забронированной ночи за рубежом в ноябре составляет 9 700 рублей – на 43% выше, чем в 2022 году (6 750 рублей). Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирований Островок.Ru, проведенном по запросу «Газеты.Ru».

В список наиболее популярных у россиян зарубежных стран на ноябрьcкие праздники вошли Белоруссия, Турция, Таиланд, Италия, Узбекистан, Армения, Япония, Китай, Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) и Франция.

Дороже всего обойдется отдых в ОАЭ – средняя стоимость забронированной ночи там составляет 32 800 рублей. Следом идут Франция (13 700 рублей), Италия (11 500 рублей) и Япония (10 400 рублей). За ночь в Китае в среднем придется отдать 9 600 рублей, в Турции — 9 200 рублей, в Таиланде – 6 800 рублей, в Армении – 6 400 рублей. Дешевле всего обойдется ночь в Белоруссии и Узбекистане – 5 800 рублей и 4 800 рублей соответственно.

«Среди зарубежных направлений наиболее яркую динамику роста показывают страны Азии – Китай и Япония, которые поднялись в топ направлений, хотя в прошлом году по ним отмечались единичные бронирования из-за действовавших ковидных ограничений для туристов. Также наблюдается рост числа бронирований более чем в полтора раза в Таиланде (+60%), Армении (+55%) и Италии (+51%)», — уточнили в пресс-службе Островок.Ru.

По словам специалистов, Армения сама по себе всегда была привлекательна для туристов, Ереван сейчас еще и достаточно важный хаб для поездок в Европу – в частности оттуда можно как раз улететь в Италию авиакомпаниями WizzAir или FlyOne, билеты бывают очень недорогие.

«На Италию спрос тоже понятен – это одна из немногих стран, которые продолжают выдавать визы российским туристам, логистика более-менее понятная и отработанная (через Ереван) и относительно некоторых других направлений достаточно бюджетная», — пояснили в пресс-службе сервиса.

В Островок. Ru отметили, что за рубежом россияне предпочитают бронировать экономичные категории отелей. Например, 32% бронирований приходится на отели три звезды, 17% — на отели четыре звезды, 15% — на апартаменты. Также россияне выбирают отели без звезд (13% бронирований), отели пять звезд (9%), хостелы (4%) и бутик-отели (2%). На гостевые дома и апарт-отели приходится по 1% бронирований.

Ранее Островок.Ru назвал 10 городов России, где бронируют отели для отдыха в ноябре.