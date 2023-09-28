В Индии обыскивают помещения китайской компании Lenovo

Департамент подоходного налога Индии в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов провел обыски в помещениях китайского производителя ИТ-оборудования Lenovo, пишет издание Money Control, ссылаясь на официальные источники.

По их словам, налоговая служба подозревает компанию в уклонении от уплаты налогов и для сбора доказательств и подтверждения информации начала обыски.

«Рейды охватили помещения компании в Гуруграме в штате Харьяна и столице штата Карнатака Бангалоре», — сообщили источники.

В феврале налоговики Индии проводили обыски в офисах Би-би-си.

Позже издание Time of India писало, ссылаясь на источники в правительстве Индии, что представительство Би-би-си в стране признало занижение доходов от своей деятельности с целью уклонения от налогов.

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