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Кубани не хватает электроэнергии для экспорта

«Ъ»: Кубани не хватает электроэнергии для продажи за рубеж

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Unsplash

Россия ограничивает экспорт электроэнергии в южном направлении из-за нехватки свободных мощностей на Кубани, пишет «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что летом из-за ремонтов, жары и перетоков энергии в новые субъекты РФ днем диспетчеры снижали поставки, но осенью ситуация улучшилась.

По словам представителя российского оператора экспорта электроэнергии «Интер РАО» Александры Паниной, диспетчеры чаще ограничивают экспорт электроэнергии в южном направлении для поддержания энергобаланса в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга.

РФ имеет электросетевые связи с Азербайджаном, Грузией и Южной Осетией, а также может транзитом через Грузию вести поставки в Турцию и потенциально в Иран.

Из-за нехватки генерации РФ проигрывает конкуренцию Азербайджану за поставки в Турцию, где держатся наиболее высокие цены на электроэнергию.

Отмечается, что перспектив по улучшению ситуации с энергобалансом в ОЭС Юга не просматривается.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил подготовить программу обновления энергосистемы на Дальнем Востоке.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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