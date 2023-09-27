Глава Ассоциации менеджеров назвал рейтинг управленцев аналитическим инструментом

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная публикации рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», который организует Ассоциация менеджеров. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации. В этом году в список лауреатов вошли топ-менеджеры в 12 основных и четырех специальных номинациях из 20 отраслей.

«Уже почти четверть века Ассоциация менеджеров выявляет наиболее талантливых управленцев страны среди высшего менеджмента российских компаний. И из года в год число желающих принять участие в рейтинге не снижается. Более половины лауреатов «Топ-1000» в этом году — это новые для рейтинга имена. Это означает, что он по-прежнему представляет интерес для делового сообщества всей страны, а российская экономика не просто жива, она активно функционирует и работает на наше с вами будущее», — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

По его словам, рейтинг уже давно стал не только инструментом оценки компетенций управленцев, но и аналитическим. Статистика результатов позволяет делать выводы относительно новых тенденций в бизнесе и российской экономике.

Как рассказал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев, методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших». Он отметил, что решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.

«Участники рейтинга этого года и победители прошлых лет оценивали достижения коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев», — сказал он.

Приглашенные эксперты в рамках дискуссии обсудили также роль искусственного интеллекта в стратегическом менеджменте компаний и поделились своим отношением к использованию технологий ИИ в управленческих процессах. Они сошлись во мнении, что распространение искусственного интеллекта является одним из фундаментальных вызовов современности, который носит поистине трансформационный характер для российского бизнеса.

Напомним, рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

Организатор рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»: Ассоциация менеджеров. Официальный медиапартнер: Rambler&Co.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что руководители Сбера признаны лучшими сразу в нескольких номинациях рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» 2023 года.