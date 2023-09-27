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Кипр потерял более €1 млрд из-за антироссийских санкций

Посол РФ Зязиков: Кипр потерял €1 млрд из-за закрытия авиасообщения с Россией

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Depositphotos

Кипр потерял свыше €1 млрд из-за того, что присоединился к санкциям против России. Об этом в интервью «Российской газете» заявил российский посол в стране Мурат Зязиков.

Он отметил, что Кипр недосчитался 800 тысяч российских туристов из-за закрытия неба для российских самолетов. При этом именно туризм является одним из главных источников дохода бюджета страны.

«Согласно данным статистической службы республики, расходы одного туриста в 2022 году составили 88 евро в сутки (хотя россияне в силу широкой «русской души» тратили гораздо больше)», — сказал посол.

По мнению Зязиков, при средней продолжительности отпуска в 14 дней бюджет Кипра потерял более €1 млрд из-за отсутствия россиян.

В июне Ассоциация туроператоров России сообщала, что власти Евросоюза решили сделать цифровыми не только шенгенские визы, но и те, что туристы получают для посещения Кипра, Болгарии и Румынии. Отмечалось, что изменения будут происходить постепенно. В частности, изменение формата шенгенских виз займет не менее семи лет.

До этого министр финансов Кипра Макис Керавнос признал, что экономика страны потеряла доходы из-за значительного сокращения потока российских туристов.

Ранее россиянам перечисли страны, отдых в которых является самым безопасным.

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