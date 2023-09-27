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Руководители Сбера вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Несколько топ-менеджеров Сбера попали в рейтинг Ассоциации менеджеров России

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Unsplash

Руководители Сбера признаны лучшими сразу в нескольких номинациях рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» 2023 года, который организует Ассоциация менеджеров России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так, в номинации «Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности» первое место в банковском сегменте заняла старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, в номинации «Директор по связям с инвесторами» - старший управляющий директор, директор инвестиционной экспертизы Сбербанка Анастасия Белянина, а управляющий директор, руководитель Службы корпоративного секретаря Сбера Олег Цветков возглавил рейтинг среди директоров по корпоративному управлению.

Кроме того, в пятерку лучших директоров по общественным и корпоративным связям в банковской отрасли вошла руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

В Сбере уточнили, что под руководством Завьяловой подготовлены и опубликованы климатическая стратегия Сбера и политика банка в области ESG и устойчивого развития.

В свою очередь, Белянина курирует связи с инвесторами в Сбербанке уже более 11 лет. Отмечается, что за эти годы банк неоднократно занимал лидирующие позиции в области связей с инвесторами в российских и международных рейтингах.

«Цветков возглавляет Службу корпоративного секретаря Сбербанка уже более 9 лет. Формирование и развитие практик корпоративного управления способствует тому, что банк регулярно получает высокие оценки в рейтингах корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Как рассказали в банке, Тризонова работает в должности свыше двух лет и под ее руководством банк добился существенных успехов в реализации PR-стратегии. Кроме того, медийная представленность бренда на крупнейших международных форумах стала лучшей среди российского бизнеса.

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