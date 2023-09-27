Минпромторг планирует ввести маркировку косметики и бытовой химии

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания членов кабмина с президентом РФ сообщил, что ведомство в ближайших планах хочет начать маркировку косметики и бытовой химии, передает РИА Новости.

По словам министра, к настоящему моменту институт маркировки состоялся и поставлен на поток. Он добавил, что ведутся эксперименты по ее расширению.

«И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию и ряд других товарных категорий», — сказал Мантуров.

Глава министерства подчеркнул, что при планировании этой работы ведомство принимает во внимание состояние рынка и готовность производителей внедрять маркировку.

До этого Глава Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил, что производителям растительного масла в России придется повысить отпускные цены, если на их продукцию введут маркировку.

Ранее Володин заявил во время пленарного заседания, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, в производстве продуктов питания.