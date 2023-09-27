Верховный суд впервые рассмотрит дело о замороженном переводе за границу

Верховный суд РФ впервые рассмотрит спор компании ИС ТЕКС с правопреемником МИнБанка (Промсвязьбанк) из-за блокировки денежных средств при международном переводе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В марте 2022 года ИС ТЕКС поручила Московскому индустриальному банку перевести 59,4 тыс. долларов в Казахстан для оплаты товара. Однако 6 мая МИнБанк попал под санкции США, и американский банк BNY Mellon заблокировал перевод.

ИС ТЕКС обратилась в суд, указав, что МИнБанк нарушил условия перевода, изменив банк-посредник. Суды трех инстанций взыскали с банка в пользу компании 59,4 тыс. долларов в качестве возмещения убытков.

ПСБ, ставший правопреемником МИнБанка, подал жалобу в ВС, настаивая, что действовал в соответствии со сложившейся практикой расчетов и не мог предвидеть санкции.

По мнению юристов, исход дела будет важен для многих компаний и физических лиц, чьи средства были заблокированы из-за санкций против российских банков.

На прошлой неделе эксперт объяснил, возможные последствия ограничений на вывод рублей за рубеж.

Ранее Банк России ограничил вывод средств нерезидентов за рубеж.