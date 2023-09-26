VK перевел бизнес в российскую юрисдикцию

Холдинг VK окончательно завершил смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Соответствующая запись появилась в реестре этого САР.

VK подтвердил, что холдинг перерегистрировали в этом специальном административном районе в качестве международной компании публичного акционерного общества «ВК» (сокращенно – МКПАО «ВК»).

11 августа пресс-служба VK сообщила, что холдинг планирует перерегистрировать бизнес с Британских Виргинских островов в России.

До этого стало известно, что выручка холдинга VK в первом полугодии 2023 года выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 57,3 млрд рублей по МСФО.

Ранее сообщалось, что 87 компаний переехало в специальные административные районы (САРы) на островах Русском и Октябрьском за первое полугодие 2023 года.