Россиянам посоветовали хранить сбережения в нескольких валютах

Большая часть накоплений должна формироваться из той валюты, в которой предполагаются большие траты. Для российских граждан это чаще всего рубли. Но оптимальный вариант хранения сбережений — в разных валютах. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал аналитик ФГ «Финам» Алексей Чичикин.

По его словам, лучше покупать те валюты, в которых доступно инвестирование.

Актуальность накоплений в евро для российских инвесторов в нынешней геополитической ситуации снизилась, сказал Чичикин. Доллар США на дистанции начал уступать первенство в портфелях инвесторов китайскому юаню, добавил он.

«Тем не менее в плане количества возможностей приумножения капитала в твердой валюте доллар остается номером один для тех, у кого есть доступ к американскому рынку», — уточнил эксперт.

Финансист отметил, что есть площадка с возможностью инвестировать в долларах США, китайских юанях и гонконгских долларах. Специалист назвал это «оптимальным набором иностранных валют в портфеле инвестора».

Российские инвесторы вкладывают 45% сбережений в фондовый рынок, 30% — в недвижимость, 15% — в криптовалюту и 10% — в драгоценные металлы. Такую статистику в беседе с «Газетой.Ru» привела финансовый советник Центробанка РФ и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина, основываясь на данные по своим клиентам.

Ранее стало известно о рекордном росте индекса доллара.