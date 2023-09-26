Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали хранить сбережения в нескольких валютах

Аналитик Чичикин посоветовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

close
100%
Depositphotos

Большая часть накоплений должна формироваться из той валюты, в которой предполагаются большие траты. Для российских граждан это чаще всего рубли. Но оптимальный вариант хранения сбережений — в разных валютах. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал аналитик ФГ «Финам» Алексей Чичикин.

По его словам, лучше покупать те валюты, в которых доступно инвестирование.

Актуальность накоплений в евро для российских инвесторов в нынешней геополитической ситуации снизилась, сказал Чичикин. Доллар США на дистанции начал уступать первенство в портфелях инвесторов китайскому юаню, добавил он.

«Тем не менее в плане количества возможностей приумножения капитала в твердой валюте доллар остается номером один для тех, у кого есть доступ к американскому рынку», — уточнил эксперт.

Финансист отметил, что есть площадка с возможностью инвестировать в долларах США, китайских юанях и гонконгских долларах. Специалист назвал это «оптимальным набором иностранных валют в портфеле инвестора».

Российские инвесторы вкладывают 45% сбережений в фондовый рынок, 30% — в недвижимость, 15% — в криптовалюту и 10% — в драгоценные металлы. Такую статистику в беседе с «Газетой.Ru» привела финансовый советник Центробанка РФ и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина, основываясь на данные по своим клиентам.

Ранее стало известно о рекордном росте индекса доллара.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях