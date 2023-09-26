Россиянам назвали справедливый размер пенсии

Справедливой для россиян могла бы быть пенсия в размере 50 тыс. рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода.

«Этих денег хватило бы, чтобы пенсионеры смогли позволить себе не только оплату ЖКУ, лекарств и минимальной продуктовой корзины», — объяснил он.

По его словам, на одну пенсию прожить довольно сложно, поэтому пенсионеры — это одна из наиболее сильно нуждающихся в защите категорий граждан РФ.

«Многие люди, недавно вышедшие на пенсию, сейчас активно осваивают возможности самозанятого, продолжая работать на пенсии. Самозанятость позволяет иметь постоянный, хоть и не гарантированный ежемесячный доход. Другая возможность — торговля на фондовой бирже при наличии для этого стартового капитала. Однако этому мешает довольно низкий уровень финансовой грамотности россиян, в особенности, у лиц пожилого возраста», — рассказал Лобода.

С 1 октября 2023 года военные пенсионеры и силовики получат прибавку к пенсии. Выплаты вырастут на 10,5% до 40 тыс. рублей. В этом году военные пенсии повышались уже дважды — в январе на 8,6% и в июне еще на 10%.

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Ранее cтали известны подробности повышения пенсий в 2025 году.