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Стали известны подробности повышения пенсий в 2025 году

Депутат Бессараб: в 2025 году пенсии в РФ повысят по уровню инфляции и доходов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В 2025 году пенсии россиянам повысят по уровню реальной инфляции и по уровню доходов. Об этом «Газете.Ru» рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 2025 года планируется увеличение пенсии неработающим пенсионерам дважды в год – с 1 февраля и с 1 апреля. С 1 февраля — по уровню реальной инфляции, с 1 апреля — по уровню доходов», — уточнила Бессараб.

По ее словам, такое решение позволит увеличить доходы пенсионеров.

Бессараб не исключила, что решение о точном размере индексации пенсий на 2024 год будет принято в октябре этого года. По ее словам, этот показатель также будет утвержден с учетом инфляции.

В Минтруде РФ «Газете.Ru» сообщили, что пенсия с 1 января 2024 года вырастет на 7,5%. Соответственно, средние выплаты в следующем году составят 23,4 тыс. рублей.

По словам Бессараб, если инфляция будет выше, размер индексации может быть больше. Депутат напомнила, что уже были прецеденты повышения пенсий на процент выше запланированного на фоне увеличения цен в стране.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, у кого в России самые высокие пенсии.

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