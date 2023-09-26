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В России зафиксировали спад производства курицы

Росстат: производство курицы в России практически перестало расти

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Производство курицы в России практически перестало расти на фоне насыщения рынка и конкуренции со свининой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата за январь-август 2023 года.

За 8 месяцев в России было произведено 4,3 млн тонн куриного мяса в живом весе — лишь на 0,7% больше, чем годом ранее. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, сейчас рынок мяса стабилизируется, а росту производства курицы мешает большое предложение более дешевой свинины.

В Минсельхозе отмечают положительную динамику в птицеводстве, но более заметный рост ожидают лишь по итогам года.

В конце сентября стало известно, что в российские магазины попало зараженное АЧС мясо.

Ранее из-за санкций и логистических проблем цены на курицу в России побили исторический рекорд, достигнув почти 200 рублей за килограмм.

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