KFC задержались на выходе с российского рынка

Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) министерства финансов США приняло решение отложить уход с российского рынка владельца торговой марки KFC Yum! Brands из-за необходимости выплат отчислений в федеральный бюджет, сообщает Reuters.

«Закрытие снова было отложено, была согласована правильная процедура уплаты налога на выход. Казалось, что все согласовано, а сделка движется к завершению, но потом вмешался иностранный регулятор — OFAC», — рассказал Сергей Левин, глава юридического отдела компании «Юнирест», российского юрлица Yum! Brands.

Требование Москвы о выплате отчислений в федеральный бюджет было введено в декабре 2022 года. Левин отмечает, что до 2024 года компания планирует завершить ребрендинг и передать до 60% от общего числа ресторанов под бренд Rostic's.

Ранее омбудсмен рассказал, на сколько упал оборот «Вкусно — и точка» после ребрендинга.

Ранее российское дочернее предприятие американской компании Yum! Restaurants, сменило название перед продажей на «Юнирест».