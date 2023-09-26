Эр-Рияд снижает зависимость от США

Журналист издания Le Monde Жан-Мишель Беза утверждает, что Саудовская Аравия снижает зависимость от США, развивая отношения с Российской Федерацией и Китаем, при этом Эр-Рияд полностью от Вашингтона не отказывается и требует от него новых «пактов о взаимопомощи».

По его словам, Эр-Рияд восстановил контроль над рынком нефти при поддержке Москвы. Благодаря этому экономические амбиции королевства имеют очень высокую цену. Журналист считает, что Саудовская Аравия сделает все, чтобы продлить добычу нефти как можно дольше.

До этого стало известно, что взлет цен на нефть до $100 за баррель может похоронить надежды развивающихся стран на замедление инфляции и снижение процентных ставок, считают эксперты.

Это чревато обвалом для активов этих стран, считают аналитики. Управляющий директор по макростратегии развивающихся рынков компании GlobalData TS Lombard Джон Харрисон уверен — тренд на замедление инфляции в развивающихся экономиках уже сбился из-за подорожания нефти.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.