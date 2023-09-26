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Россиянам объяснили, как Банк России рассекретит мошенников с 1 октября

Эксперт Белавин: с 1 октября банки начнут передавать ЦБ данные о мошенниках

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Мария Девахина/РИА Новости

Резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин заявил, что новые правила Банка России помогут быстрее выявлять телефонных мошенников. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По новым правилам, они смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. 

По мнению эксперта, это очень правильное действие, которое, может быть, немного запоздало.

При этом для помощи наименее защищенным слоям населения — пенсионерам — нужны механизмы, которые в моменте позволят предупредить вред, пояснил он.

По словам Булавина, существующую базу можно будет дополнить новыми стандартами безопасности, подключить аналитику, чтобы выявлять возможное мошенничество.

До этого юрист Кирилл Воробьев заявил, что для защиты жилья от мошенников нужно подключить СМС-оповещение о сделках с имуществом.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники придерживаются двух стратегий при выборе жертв: или они звонят наобум, или тщательно составляют их «профиль».

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

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