В России создали беспилотники для доставки грузов в труднодоступные регионы

В Московском государственном технологическом университете «Станкин» разработали новые модульные беспилотные авиационные системы (БПЛА), способные доставлять грузы различного веса и размера в отдаленные населенные пункты России, сообщает пресс-служба платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) со ссылкой на РИА Новости.

Команда разработчиков из Московского государственного технологического университета «Станкин» создала логистическую систему, использующую модульные БПЛА под названием «ОТУС». Благодаря заменяемым модулям, беспилотники могут доставлять грузы различных размеров и веса в труднодоступные населенные пункты России. Проект успешно прошел акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023».

В рамках системы управления полетами применяется автопилот с элементами искусственного интеллекта, необходимый для работы в отдаленных районах. Разработанный полетный контроллер позволяет обеспечивать безопасность и эффективность работы БПЛА в любых условиях. Конструкция системы предусматривает модульные компоненты, легко заменяемые.

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